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Пашинян предложил президенту Армении кандидатуру нового начальника Генштаба

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту страны Армену Саркисяну назначить Артака Давтяна на должность начальника Генштаба вооруженных сил республики, сообщает агентство «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Мане Геворгян.

«Премьер-министр Никол Пашинян Президенту Армен Саркисяну представил ходатайство о назначении Артака Давтяна на должность начальника Генштаба Вооруженных сил Армении», — пишет агентство со ссылкой на представителя Пашиняна.

Давтян занимал пост начальника Генштаба республики в период с 24 мая 2018 г. по 8 июля 2020 г. Позднее, 16 июля того же года, он был назначен председателем Военно-промышленного комитета страны. Этот пост Давтян занимал до 11 ноября прошлого года. 9 марта 2021 года приказом министра обороны Вагаршака Арутюняна был назначен старшим офицером по особым поручениям.

Ранее по теме: Правительство Армении объявило об увольнении главы Генштаба страны

Генштаб ВС Армении и представители высшего командования армии 25 февраля потребовали от Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего премьера за слова о низком качестве российских ракетных комплексов «Искандер». После этого Пашинян заявил, что покинет пост только по воле граждан Армении, и объявил о намерении отправить главу структуры Оника Гаспаряна в отставку.

Президент Саркисян дважды не подписал соответствующий указ, представленный премьером. 10 марта пресс-служба армянского правительства объявило об увольнении главы Генштаба «в законном порядке»: «возражения, представленные президентом, не были приняты премьер-министром», сообщили в правительстве Армении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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