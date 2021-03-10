Пашинян предложил президенту Армении кандидатуру нового начальника Генштаба

Давтян занимал пост начальника Генштаба республики в период с 24 мая 2018 г. по 8 июля 2020 г. Позднее, 16 июля того же года, он был назначен председателем Военно-промышленного комитета страны. Этот пост Давтян занимал до 11 ноября прошлого года. 9 марта 2021 года приказом министра обороны Вагаршака Арутюняна был назначен старшим офицером по особым поручениям.