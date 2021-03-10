Пашинян предложил президенту Армении кандидатуру нового начальника Генштаба
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту страны Армену Саркисяну назначить Артака Давтяна на должность начальника Генштаба вооруженных сил республики, сообщает агентство «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Мане Геворгян.
«Премьер-министр Никол Пашинян Президенту Армен Саркисяну представил ходатайство о назначении Артака Давтяна на должность начальника Генштаба Вооруженных сил Армении», — пишет агентство со ссылкой на представителя Пашиняна.
Давтян занимал пост начальника Генштаба республики в период с 24 мая 2018 г. по 8 июля 2020 г. Позднее, 16 июля того же года, он был назначен председателем Военно-промышленного комитета страны. Этот пост Давтян занимал до 11 ноября прошлого года. 9 марта 2021 года приказом министра обороны Вагаршака Арутюняна был назначен старшим офицером по особым поручениям.
Генштаб ВС Армении и представители высшего командования армии 25 февраля потребовали от Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего премьера за слова о низком качестве российских ракетных комплексов «Искандер». После этого Пашинян заявил, что покинет пост только по воле граждан Армении, и объявил о намерении отправить главу структуры Оника Гаспаряна в отставку.
Президент Саркисян дважды не подписал соответствующий указ, представленный премьером. 10 марта пресс-служба армянского правительства объявило об увольнении главы Генштаба «в законном порядке»: «возражения, представленные президентом, не были приняты премьер-министром», сообщили в правительстве Армении.