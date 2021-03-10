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Политика

Правительство Армении объявило об увольнении главы Генштаба страны

Ведомости

Начальник Генштаба Армении Оник Гаспарян отправлен в отставку согласно установленному Конституцией страны порядку, после двукратного отклонения этого решения президентом. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Начальник Генерального штаба ВС Республики Армения Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности в законном порядке с 10 марта 2021 г.», — говорится в сообщении. Там упоминается, что президент Армен Саркисян представил возражения по поводу решения правительства.

«Возражения, представленные президентом, не были приняты премьер-министром (Николом Пашиняном. — Прим. ред.), о чем в 2021 г. 28 февраля президенту республики было направлено письмо с соответствующими обоснованиями», — пояснили в пресс-службе правительства. После того как президент вновь не принял предложения об отставке главы Генштаба, соответствующее решение обрело законную силу в соответствии с Конституцией страны и законом «О военной службе».

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Президент Саркисян уже заявил, что оспорит это решение в суде. «Президент республики согласно ч.4 ст. 169 Конституции республики обратился в Конституционный суд для определения соответствия конституции закона "О военной службе и статусе военнослужащего", — говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Там отмечается, что проблемы правоприменительной практики этого закона "стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об отставке начальника генерального штаба ВС Оника Гаспаряна и последовавших за этим конституционных, правовых процессов".

Генштаб ВС Армении и представители высшего командования армии 25 февраля потребовали от Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего премьера за слова о низком качестве российских ракетных комплексов «Искандер». После этого Пашинян заявил, что покинет пост только по воле граждан Армении, и объявил о намерении отправить главу структуры Оника Гаспаряна в отставку. Президент Саркисян дважды не подписал соответствующий указ, представленный премьером. Силы оппозиции также призвали к уходу Пашиняна и объявили о начале бессрочной акции протеста.

Политический кризис в Армении продолжается с ноября 2020 г., когда после подписания при посредничестве России перемирия с Азербайджаном в Карабахе оппозиция потребовала от Пашиняна уйти в отставку. Она объявила премьер-министра и его правительство ответственными за фактическое поражение в войне и тяжелые условия достигнутых договоренностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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