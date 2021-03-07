Президент Армении обсудил с представителем оппозиции пути выхода из политического кризиса
Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с членом исполнительного органа Республиканской партии Армении, входящей в оппозиционное движение «Спасение Родины», Ваграмом Багдасаряном, сообщила пресс-служба главы республики.
«Собеседники обменялись мнениями о путях урегулирования ситуации в стране и снижения напряженности, вызванной недавними событиями», — говорится в сообщении.
Сам Багдасарян рассказал «Sputnik Армения», что донес до президента призыв оппозиции обжаловать решение премьера Никола Пашиняна отправить в отставку главу Генштаба ВС республики Оника Гаспаряна. Президент, по его словам, окончательного решения еще не принял.
«Думаю, что в указанный срок мы узнаем о его реакции», — добавил он.
Генштаб ВС Армении и представители высшего командования армии 25 февраля потребовали от Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего премьера за слова о низком качестве российских ракетных комплексов «Искандер».
Сам глава правительства назвал это попыткой военного переворота и издал указ об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна. Позже Пашинян сказал, что на пост его избрал народ, так что уйти с должности он может только по воле граждан. Президент Саркисян не подписал указа премьера. Силы оппозиции также призвали к уходу Пашиняна и объявили о начале бессрочной акции протеста.
Политический кризис в Армении продолжается с ноября 2020 г., когда после подписания при посредничестве России перемирия с Азербайджаном в Карабахе оппозиция потребовала от Пашиняна уйти в отставку якобы как ответственного за фактическое поражение в войне и тяжелые условия достигнутых договоренностей.