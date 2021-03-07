Президент Армении обсудил с представителем оппозиции пути выхода из политического кризиса

Сам глава правительства назвал это попыткой военного переворота и издал указ об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна. Позже Пашинян сказал, что на пост его избрал народ, так что уйти с должности он может только по воле граждан. Президент Саркисян не подписал указа премьера. Силы оппозиции также призвали к уходу Пашиняна и объявили о начале бессрочной акции протеста.