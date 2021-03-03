Пашинян заявил о готовности провести внеочередные выборы в парламент в 2021 году
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности пойти на внеочередные выборы в парламент в течение 2021 г., если оппозиция подпишет соответствующий меморандум
«Мы можем провести внеочередные выборы в течение 2021 года, если оппозиция — а главное, парламентская оппозиция — согласится провести их [подписав соответствующий меморандум]», — сказал Пашинян (цитата по ТАСС). Он добавил, что лидеры парламентских фракций приглашены на консультации по этому вопросу.
Ранее Пашинян допустил возможность досрочных парламентских выборов, но не называл точных сроков. Кроме того, он анонсировал на октябрь текущего года референдум по вопросу о возможной смене формы правления с парламентской на парламентско-президентскую и принятия новой конституции. Действующая с 2015 г. редакция основного закона страны, на его взгляд, провоцирует внутриполитические конфликты. По ней пост президента является номинальным, а основная исполнительная власть принадлежит премьеру.
Политический кризис в Армении обострился после того, как Пашинян отправил в отставку заместителя главы Генштаба вооруженных сил страны Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего заявление премьер-министра о якобы не сработавших российских ракетах комплексов «Искандер». Генштаб и представители высшего командования армянской армии в ответ потребовали от Пашиняна уйти в отставку и прекратить насилие по отношению к политическим оппонентам. Премьер назвал подобные действия попыткой военного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна, которую, однако, дважды не одобрил президент республики Армен Саркисян. После этого отставки Пашиняна потребовали и сторонники армянской оппозиции.
Выступления оппозиции против Пашиняна, пришедшего к власти в 2018 г. на волне протестов, идут с ноября 2020 г. Тогда были подписаны соглашения об окончании войны с Азербайджаном в Карабахе. Противники премьера настаивают, что, приняв условия соглашения, тот «предал Арцах» (Карабах), а именно согласился вывести армянские войска из населенного армянами азербайджанского региона и одобрил переход под контроль Баку пяти районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).