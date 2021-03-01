Пашинян анонсировал референдум по смене формы правления в Армении
В октябре текущего года в Армении пройдет референдум по вопросу о возможной смене формы правления и новой конституции, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает «Интерфакс».
«В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления», — сказал Пашинян во время митинга своих сторонников в центре Еревана. По его словам, такая форма правления исключит «формирование внутриполитических кризисов», которые возможны при действующей с 2015 г. конституции.
Политический кризис в Армении обострился после того, как Пашинян отправил в отставку заместителя главы Генштаба вооруженных сил страны Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего заявление премьер-министра о якобы не сработавших ракетах российских комплексов «Искандер». Генштаб и представители высшего командования армянской армии в ответ потребовали от Пашиняна уйти в отставку. Тот назвал подобные действия попыткой военного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна, которую, однако, не одобрил президент республики Армен Саркисян. После этого отставки Пашиняна потребовали и сторонники армянской оппозиции.
Пашинян возглавил правительство Армении в мае 2018 г. после прошедших в стране массовых протестов. Их поводом стало избрание на пост премьер-министра экс-президента страны Сержа Саргсяна. В 2015 г. тот провел конституционную реформу, в результате которой должность президента в республике стала фактически номинальной, а большая часть полномочий перешла премьеру. Проводя реформу, Саргсян обещал не выдвигаться на пост премьера. Однако он нарушил обещание, и протестующие добились его отставки.
В свою очередь, выступления оппозиции против Пашиняна идут с ноября 2020 г., когда были подписаны соглашения об окончании войны с Азербайджаном в Карабахе. Противники премьера настаивают, что тот «предал Арцах» (Карабах), согласившись вывести войска из региона и одобрив переход под контроль Баку пяти районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).