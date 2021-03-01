Пашинян анонсировал референдум по смене формы правления в Армении

«В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления», — сказал Пашинян во время митинга своих сторонников в центре Еревана. По его словам, такая форма правления исключит «формирование внутриполитических кризисов», которые возможны при действующей с 2015 г. конституции.