Пашинян извинился за ошибки своего правительства

Политическая ситуация в Армении обострилась несколько дней назад после того, как Пашинян уволил первого заместителя главы Генерального штаба вооруженных сил Армении Тиграна Хачатряна, критически высказавшегося о заявлении премьер-министра по поводу якобы не сработавших ракет российских комплексов «Искандер». Генштаб и представители высшего командования армянской армии потребовали от Пашиняна уйти в отставку. Тот назвал подобные действия попыткой военного переворота, уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна и сказал, что оставит власть только по воле народа, который его избрал. После этого отставки Пашиняна потребовали и сторонники армянской оппозиции.