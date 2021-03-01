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Пашинян извинился за ошибки своего правительства

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время митинга в Ереване извинился перед гражданами страны за ошибки своего правительства. Он отметил, что за 30 лет и предыдущие, и нынешние власти иногда поступали неправильно.

«Речь о нашем правительстве, речь лично обо мне. И я хочу у всех вас, всех граждан Армении, у всех армян Диаспоры, у всех граждан Арцаха попросить прощения за все допущенные мной ошибки», — сказал Пашинян, обращаясь к народу (цитата по «Sputnik Армения»).

Причиной этих ошибок Пашинян назвал любовь граждан. По его словам, правительство чувствовало эту любовь, поэтому хотело все сделать идеально. В итоге, когда выбор стоял между плохим и худшим вариантами, власти порой бездействовали.

Пашинян возглавил правительство Армении в мае 2018 г. после прошедших в стране массовых протестов. Их поводом стало избрание на пост премьер-министра экс-президента страны Сержа Саргсяна. В 2015 г. тот провел конституционную реформу, в результате которой должность президента в республике стала фактически номинальной, а большая часть полномочий перешла премьеру. Проводя реформу, Саргсян обещал не выдвигаться на пост премьера. Однако он нарушил обещание, и протестующие добились его отставки.

Политическая ситуация в Армении обострилась несколько дней назад после того, как Пашинян уволил первого заместителя главы Генерального штаба вооруженных сил Армении Тиграна Хачатряна, критически высказавшегося о заявлении премьер-министра по поводу якобы не сработавших ракет российских комплексов «Искандер». Генштаб и представители высшего командования армянской армии потребовали от Пашиняна уйти в отставку. Тот назвал подобные действия попыткой военного переворота, уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна и сказал, что оставит власть только по воле народа, который его избрал. После этого отставки Пашиняна потребовали и сторонники армянской оппозиции.

Ранее по теме: Пашинян признал ложными свои слова о российских «Искандерах»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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