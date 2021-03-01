Пашинян признал ложными свои слова о российских «Искандерах»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел к выводу, что его дезинформировали по поводу того, что во время осеннего конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе Ереван использовал ракеты российских комплексов «Искандер», но те не сработали. Об этом заявила в разговоре с изданием «Арменпресс» пресс-секретарь армянского лидера Мане Геворгян.
«В результате сравнения имеющихся фактов и сведений премьер-министр Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено. Более того, заявление премьер-министра не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества», — сообщила Геворгян.
В Армении также подчеркнули, что не сомневаются в том, что российское оружие является одним из лучших в мире. Ереван заявил о продолжении тесного сотрудничества с Россией в сфере военной промышленности и высоких технологий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Пашинян пришел к подобному выводу после беседы с Владимиром Путиным. «Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена», — сказал Песков «РИА Новостям».
Ранее Пашинян, комментируя слова экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что войска страны могли бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны в Карабахе, заявил, что ракеты российских «Искандеров» не взорвались или взорвались на 10%. Позже на это ответил первый заместитель главы Генерального штаба вооруженных сил Армении Тигран Хачатрян. Он сказал, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10%, и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками». Через день после этого его уволили.
Данная ситуация привела к обострению политической обстановки в Армении. В ответ на увольнение Хачатряна Генштаб и представители высшего командования армянской армии потребовали от Пашиняна уйти в отставку. Тот назвал подобные действия попыткой военного переворота, уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна и сказал, что оставит власть только по воле народа, который его избрал. После этого сторонники армянской оппозиции стали перекрывать баррикадами центральный проспект Баграмяна в Ереване, где находятся здание парламента и президентская резиденция, требуя проведения голосования Национального собрания и отставки премьер-министра.
Министерство обороны России, в свою очередь, выразило «недоумение и удивление» из-за слов Пашиняна. В ведомстве заявили, что премьер-министра Армении, вероятно, «ввели в заблуждение», и отметили, что «Искандеры» в Карабахе не применялись. Эту информацию подтвердил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Высказывание Пашиняна о несработавших ракетах он назвал «анекдотом».