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Минобороны опровергло использование Арменией «Искандеров» в Карабахе

Ведомости

Ракеты российских комплексов «Искандер» не применялись Арменией во время вооруженного конфликта между этой страной и Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха осенью прошлого года, сообщил журналистам через пресс-службу официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

«По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения», — сказал он.

Конашенков отметил, что Минобороны «с недоумением и удивлением» ознакомилось с ранее сделанным премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявлением, будто армянская армия применила ракеты комплексов «Искандер» в Карабахе, но те «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В российском ведомстве предположили, что Пашиняна «ввели в заблуждение» и поэтому он использовал неточную информацию.

В Минобороны также заявили, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э» прошел испытания и много раз с успехом применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок. На основании этого можно утверждать, что данный ракетный комплекс «является лучшим в мире в своем классе», подчеркнули в ведомстве.

Ранее Пашинян, комментируя слова экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что войска страны могли бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны в Карабахе, заявил, что ракеты российских «Искандеров» не взорвались или взорвались на 10%. Позже на это ответил первый заместитель главы Генерального штаба вооруженных сил Армении Тигран Хачатрян. Он сказал, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10%, и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками». Через день после этого его уволили.

На фоне этого сегодня Генштаб и представители высшего командования армянской армии потребовали от Пашиняна уйти в отставку. Тот назвал подобные действия попыткой военного переворота, уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна и сказал, что оставит власть только по воле народа, который его избрал. После этого сторонники армянской оппозиции стали перекрывать баррикадами центральный проспект Баграмяна в Ереване, где находятся здание парламента и президентская резиденция, требуя проведения голосования Национального собрания и отставки премьер-министра.

Ранее по теме: Шойгу и министр обороны Армении обсудили ситуацию в республике

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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