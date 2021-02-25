Минобороны опровергло использование Арменией «Искандеров» в Карабахе
Ракеты российских комплексов «Искандер» не применялись Арменией во время вооруженного конфликта между этой страной и Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха осенью прошлого года, сообщил журналистам через пресс-службу официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.
«По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения», — сказал он.
Конашенков отметил, что Минобороны «с недоумением и удивлением» ознакомилось с ранее сделанным премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявлением, будто армянская армия применила ракеты комплексов «Искандер» в Карабахе, но те «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В российском ведомстве предположили, что Пашиняна «ввели в заблуждение» и поэтому он использовал неточную информацию.
В Минобороны также заявили, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э» прошел испытания и много раз с успехом применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок. На основании этого можно утверждать, что данный ракетный комплекс «является лучшим в мире в своем классе», подчеркнули в ведомстве.
Ранее Пашинян, комментируя слова экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что войска страны могли бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны в Карабахе, заявил, что ракеты российских «Искандеров» не взорвались или взорвались на 10%. Позже на это ответил первый заместитель главы Генерального штаба вооруженных сил Армении Тигран Хачатрян. Он сказал, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10%, и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками». Через день после этого его уволили.
На фоне этого сегодня Генштаб и представители высшего командования армянской армии потребовали от Пашиняна уйти в отставку. Тот назвал подобные действия попыткой военного переворота, уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна и сказал, что оставит власть только по воле народа, который его избрал. После этого сторонники армянской оппозиции стали перекрывать баррикадами центральный проспект Баграмяна в Ереване, где находятся здание парламента и президентская резиденция, требуя проведения голосования Национального собрания и отставки премьер-министра.