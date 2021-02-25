Протестующие в Ереване строят баррикады у парламента

Ситуацию спровоцировало сделанное ранее Пашиняном заявление о том, что ракеты российских комплексов «Искандер», которые состояли на вооружении Армении во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, не взорвались или взорвались на 10%. Так премьер-министр прокомментировал слова экс-президента страны Сержа Саргсяна, что войска Армении могли бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны. Позже Хачатрян заявил, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10%, и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками». Через день после этого Хачатрян был уволен.