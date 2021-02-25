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Протестующие в Ереване строят баррикады у парламента

Ведомости

Сторонники армянской оппозиции стали перекрывать баррикадами центральный проспект Баграмяна в Ереване, где находятся здание парламента и президентская резиденция, сообщает издание Mamul.am.

«Мы воспринимаем его (премьер-министра Армении Никола Пашиняна. — прим. ред.) как предателя родины, врага тысячелетия. Нам нужно поговорить с ним только об одном — его уходе из власти. Этот вопрос будет решаться на Национальном собрании, поэтому наш штаб находится здесь. Таким образом, мы полностью перекроем улицу баррикадами с обеих сторон», — заявил кандидат на пост премьер-министра Армении от оппозиции Вазген Манукян.

Он подчеркнул, что протестующие не оставят улицу даже с наступлением ночи. Манукян призвал сторонников быть стойкими и терпеливо ждать депутатов Национального собрания, чтобы добиться их голосования и отставки Пашиняна.

Сегодня Генеральный штаб вооруженных сил Армении и представители высшего командования армии потребовали от Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна. Сам премьер-министр назвал это попыткой военного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. Позже Пашинян сказал, что на пост его избрал народ, так что уйти с должности он может только по воле граждан.

Ситуацию спровоцировало сделанное ранее Пашиняном заявление о том, что ракеты российских комплексов «Искандер», которые состояли на вооружении Армении во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, не взорвались или взорвались на 10%. Так премьер-министр прокомментировал слова экс-президента страны Сержа Саргсяна, что войска Армении могли бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны. Позже Хачатрян заявил, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10%, и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками». Через день после этого Хачатрян был уволен.

Ранее по теме: Пашинян назвал условие своей отставки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных