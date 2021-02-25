Пашинян назвал условие своей отставки
Премьер-министр Армении Никол Пашинян может уйти с поста только в случае, если этого захотят граждане республики. Об этом политик заявил во время митинга своих сторонников.
«У вас возникает вопрос: не думал ли я, например, после войны уйти в отставку? Я думал, много думал, но сказал одно: я стал премьер-министром Республики Армения не добровольно, народ так решил, и народ должен решить вопрос о моем смещении», — приводит слова Пашиняна местное издание Mamul.am.
Премьер-министр отметил, что предлагал выступающей против него оппозиции рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, однако та воспользовалась этим для радикализации ситуации. «Пока мы хотели, чтобы выборы были основой стабильности. Пусть кто-то требует отставки, это нормально, пусть требуют, но народ меня избрал, пусть народ меня осуждает, пусть стреляет в меня на площади», — добавил политик.
Ранее сегодня Генеральный штаб вооруженных сил Армении и представители высшего командования армии потребовали от Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна. Сам премьер-министр назвал это попыткой военного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна.
Ранее Пашинян заявил, что российские ракетные комплексы «Искандер», которые состояли на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе не взорвались или взорвались на 10%. Так премьер-министр прокомментировал заявление бывшего президента страны Сержа Саргсяна, что войска Армении могли бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны. Позже Хачатрян заявил, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10%, и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками». Через день после этого заявления Хачатрян был уволен.