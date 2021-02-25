Песков прокомментировал требование Генштаба Армении об отставке Пашиняна

Ранее сегодня Генштаб Армении потребовал отправить Пашиняна и его правительство в отставку после того, как им был смещен с должности замглавы структуры Тиран Хачатрян, обвиняя кабмин и его главу в нападках на армянскую армию. Хачатрян до этого раскритиковал слова премьера о том, что «Искандеры» якобы показали крайне низкую эффективность в боях. Кроме того, Генштаб рекомендовал правительству не применять силу к сторонникам оппозиции, с ноября 2020 г. также требующим отставки кабмина из-за поражения в Карабахе. Пашинян назвал требование своей отставки Генштабом попыткой военного переворота и уволил главу структуры Оника Гаспаряна. Перед тем как развернулась дискуссия между военными и премьером, 22 февраля, правительство Армении объявило о начале реформы армии, ее численность решили «оптимизировать».