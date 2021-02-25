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Песков прокомментировал требование Генштаба Армении об отставке Пашиняна

Ведомости

В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, однако считают происходящее внутренним делом страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование армянского Генштаба отправить в отставку премьера Никола Пашиняна и последовавшие события.

«Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника. Мы призываем всех, естественно, к спокойствию», — сказал Песков, отметив, что для России важен диалог с Арменией в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ.

«Сейчас стоит важная задача по дальнейшей реализации тех пунктов трехстороннего документа по урегулированию [ситуации] вокруг Нагорного Карабаха, который был подписан уже несколько месяцев назад», — сказал Песков. Он добавил, что пока армянское руководство не связывалось с Москвой в связи с разворачивающейся ситуацией в стране.

Говоря о критике премьера Пашиняна в отношении российских ракетных комплексов «Искандер», которые якобы показали низкую боеспособность во время конфликта в Карабахе, Песков отметил, что «российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых разных точках».

Ранее сегодня Генштаб Армении потребовал отправить Пашиняна и его правительство в отставку после того, как им был смещен с должности замглавы структуры Тиран Хачатрян, обвиняя кабмин и его главу в нападках на армянскую армию. Хачатрян до этого раскритиковал слова премьера о том, что «Искандеры» якобы показали крайне низкую эффективность в боях. Кроме того, Генштаб рекомендовал правительству не применять силу к сторонникам оппозиции, с ноября 2020 г. также требующим отставки кабмина из-за поражения в Карабахе. Пашинян назвал требование своей отставки Генштабом попыткой военного переворота и уволил главу структуры Оника Гаспаряна. Перед тем как развернулась дискуссия между военными и премьером, 22 февраля, правительство Армении объявило о начале реформы армии, ее численность решили «оптимизировать».

Армения и Азербайджан 9 ноября, при посредничестве России, подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. До этого Армения вывела войска из Карабаха, а поддерживаемая ею непризнанная Нагорно-Карабахская республика отдала под контроль властей Азербайджана пять районов вокруг Карабаха и признала власть Баку над захваченным во время боев городом Шушей. Безопасность непризнанной республики и ее связь с Арменией до 2025 г., согласно договоренностям, обеспечивают российские миротворцы. Сейчас Ереван и Баку готовятся к продолжению переговоров о восстановлении Карабаха и открытии заблокированных транспортных потоков через регион.

Ранее по теме: Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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