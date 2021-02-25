Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. Этот обмен начался 14 декабря. До этого Армения вывела войска из Карабаха, а поддерживаемая ею непризнанная Нагорно-Карабахская республика отдала под контроль властей Азербайджана пять районов вокруг Карабаха и признала контроль Баку над захваченным во время боев городом Шушей. Безопасность непризнанной республики и ее связь с Арменией до 2025 г. обеспечивают российские миротворцы. После подписания соглашения и начала выполнения его условий в Армении начались акции протеста оппозиции против Пашиняна и его правительства, которое обвиняется в «предательстве Арцаха» (Карабаха).