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Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна

Ведомости

Генеральный штаб Армении и представители высшего командования армии потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тирана Хачатряна. Текст заявления опубликован агентством News.am. Пашинян в ответ уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна и назвал это попыткой госпереворота.

«Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выступил с заявлением, потребовав немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства», — говорится в заявлении, подписанном руководителями Генштаба, командующими объединенной группировкой армянской армии, а также командующие родами войск. В документе выражается протест в связи с отстранением Хачатряна, а также поясняется, что командование армянской армии больше не в силах терпеть «нападки, направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью».

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации», — объясняется необходимость отставки кабмина. Там также рекомендовали действующему правительству воздержаться от применения силы против граждан, часть из которых с ноября участвуют в акциях протеста и «чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах (Карабах)». В Минобороны Армении официально не прокомментировали заявление Генштаба.

Пашинян назвал это попыткой военного переворота и уволил главу Генштаба. «Считаю заявление Генерального штаба как попытку военного переворота. Приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас», — написал премьер Армении в своем Facebook.

Ранее Пашинян заявил, что российские ракетные комплексы «Искандер», которые состояли на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе не взорвались или взорвались на 10%. Так премьер-министр прокомментировал заявление бывшего президента страны Сержа Саргсяна, что войска Армении могли бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны. Позже первый замглавы Генштаба Хачатрян заявил, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10%, и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками». Через день после этого заявления Хачатрян был уволен.

Армения в 2016 г. первой из зарубежных стран получила из России в рамках соглашений ОДКБ ракетные комплексы «Искандер». На вооружении Еревана состоит экспортный вариант комплекса «Искандер» с дальностью 280 км. В ноябре 2020 г., после окончания боевых действий в Карабахе, генерал-полковник армянской армии Мовсес Акопян, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении, заявил на пресс-конференции, что армянская сторона задействовала «Искандер» против Азербайджана.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. Этот обмен начался 14 декабря. До этого Армения вывела войска из Карабаха, а поддерживаемая ею непризнанная Нагорно-Карабахская республика отдала под контроль властей Азербайджана пять районов вокруг Карабаха и признала контроль Баку над захваченным во время боев городом Шушей. Безопасность непризнанной республики и ее связь с Арменией до 2025 г. обеспечивают российские миротворцы. После подписания соглашения и начала выполнения его условий в Армении начались акции протеста оппозиции против Пашиняна и его правительства, которое обвиняется в «предательстве Арцаха» (Карабаха).

Ранее по теме: Поспорившего с Пашиняном об «Искандерах» генерала уволили из Генштаба

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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