Поспорившего с Пашиняном об «Искандерах» генерала уволили из Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян уволил первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна. Такой указ опубликован на сайте президента.
«Освободить Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения», — говорится в документе. Хачатрян уволен по предложению главы правительства. Это произошло после того, как военный назвал «несерьезными» выводы о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер», которые ранее озвучил премьер-министр Никол Пашинян, пишет портал Yerevan.today.
Накануне Пашинян в интервью интервью изданию 1in.am заявил, что российские ракетные комплексы «Искандер», которые состояли на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе не взорвались или взорвались на 10%. Так премьер-министр прокомментировал заявление бывшего президента страны Сержа Саргсяна, что войска Армении могли бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны.
Позже первый замглавы Генштаба Хачатрян, отвечая на вопрос портала Yerevan.Today, возможно ли, чтобы ракета комплекса «Искандер» разорвалась на 10%, сказал, что это невозможно. Он отметил, что делать выводы «с поверхностными оценками» — это несерьезно. «Не знаю, кто что сказал, но это невозможно», — добавил он.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. Этот обмен начался 14 декабря. В ноябре 2020 г. генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении, заявил на пресс-конференции, что в период боевых действий в Нагорном Карабахе армянская сторона задействовала «Искандер», писали «РИА Новости».
Армения в 2016 г. первой из зарубежных стран получила из России ракетные комплексы «Искандер». Они были показаны в сентябре того же года на параде ко Дню независимости страны. Это вооружение Армения приобрела на основе соглашений о поставках оружия в рамках ОДКБ. Основное назначение системы — уничтожение комплексов ПВО и ПРО противника, а также целей на расстоянии до 500 км. На вооружении Еревана состоит экспортный вариант комплекса «Искандер» с дальностью 280 км.