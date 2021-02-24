Пашинян заявил о неэффективности российских «Искандеров»

Армения в 2016 г. первой из зарубежных стран получила из России ракетные комплексы «Искандер». Они были показаны в сентябре того же года на параде ко Дню независимости страны. Это вооружение Армения приобрела на основе соглашений о поставках оружия в рамках ОДКБ. Основное назначение системы — уничтожение комплексов ПВО и ПРО противника, а также целей на расстоянии до 500 км. На вооружении Еревана состоит экспортный вариант комплекса «Искандер» с дальностью 280 км.