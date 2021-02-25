Шойгу и министр обороны Армении обсудили ситуацию в республике
Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства республики.
«Главы оборонных ведомств двух стратегических союзников обсудили ситуацию в Армении. В ходе телефонного разговора стороны обсудили также миссию российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес», — сообщили в ведомстве.
Сегодня Генеральный штаб вооруженных сил Армении и представители высшего командования армии потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна. Сам глава правительства назвал это попыткой военного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. Позже Пашинян сказал, что на пост его избрал народ, так что уйти с должности он может только по воле граждан.
Ранее Пашинян заявил, что российские ракетные комплексы «Искандер», которые состояли на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе не взорвались или взорвались на 10%. Так премьер-министр прокомментировал заявление бывшего президента страны Сержа Саргсяна о том, что войска Армении могли бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны. Позже Хачатрян заявил, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10%, и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками». Через день после этого заявления Хачатрян был уволен.