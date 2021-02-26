Алиев назвал «анекдотом» слова Пашиняна о несработавших российских «Искандерах»
Армения не применяла ракеты российских комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха осенью прошлого года, заявил в ходе пресс-конференции для зарубежных СМИ президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, поэтому заявление премьер-министра республики Никола Пашиняна о том, что те не взорвались или сделали это лишь на 10%, является «анекдотом и очередным ляпом».
«Мы не видели пуска (ракет. — прим. ред.). Когда было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет, мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много, комедийное заявление, анекдот», — сказал глава республики (цитата по «РИА Новости»).
Таким образом Алиев подтвердил сделанное вчера официальным представителем Минобороны России, генерал-майором Игорем Конашенковым заявление, что Армения не использовала «Искандеры» в Карабахе. В российском ведомстве предположили, что Пашиняна ввели в заблуждение и поэтому он озвучил неточную информацию. Также Минобороны подтвердило эффективность ракет, подчеркнув, что они были неоднократно проверены и являются лучшими в своем классе.
Ранее Пашинян, комментируя слова экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что войска страны могли бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны в Карабахе, заявил, что ракеты российских «Искандеров» не взорвались или взорвались на 10%. Позже на это ответил первый заместитель главы Генерального штаба вооруженных сил Армении Тигран Хачатрян. Он сказал, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10%, и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками». Через день после этого его уволили.
В связи с этим вчера Генштаб и представители высшего командования армянской армии потребовали от Пашиняна уйти в отставку. Тот назвал подобные действия попыткой военного переворота, уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна и сказал, что оставит власть только по воле народа, который его избрал. После этого сторонники армянской оппозиции стали перекрывать баррикадами центральный проспект Баграмяна в Ереване, где находятся здание парламента и президентская резиденция, требуя проведения голосования Национального собрания и отставки премьер-министра.