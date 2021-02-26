Алиев назвал события в Армении внутренним делом страны

Вчера Генеральный штаб вооруженных сил Армении и представители высшего командования армии потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна. Сам глава правительства назвал это попыткой военного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. Позже Пашинян сказал, что на пост его избрал народ, так что уйти с должности он может только по воле граждан. После этого в стране начались акции протеста. В палаточном лагере напротив парламента Армении в Ереване ночевали несколько сотен противников Пашиняна.