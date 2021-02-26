Алиев назвал события в Армении внутренним делом страны
События в Армении являются внутренним делом этой страны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции, передает ТАСС.
«События в Армении — это внутреннее дело Армении», — сказал Алиев. Он отметил, что Армения находится в «тяжелом положении», происходящие там процессы «в большой степени сотрясают основы государственности страны».
Президент Азербайджана выразил надежду, что события в Ереване не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, которое он подписал с лидерами Армении Николом Пашиняном и России Владимиром Путиным 9 ноября. «Большая часть положений этого заявления уже выполнена. Но есть вопросы, которые сейчас являются темой обсуждения», — подчеркнул он.
Вчера Генеральный штаб вооруженных сил Армении и представители высшего командования армии потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна. Сам глава правительства назвал это попыткой военного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. Позже Пашинян сказал, что на пост его избрал народ, так что уйти с должности он может только по воле граждан. После этого в стране начались акции протеста. В палаточном лагере напротив парламента Армении в Ереване ночевали несколько сотен противников Пашиняна.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших, который начался 14 декабря. Безопасность непризнанной республики и ее связь с Арменией до 2025 г. обеспечивают российские миротворцы. После подписания соглашения и начала выполнения его условий в Армении начались акции протеста оппозиции против Пашиняна и его правительства, которое обвиняется в «предательстве Арцаха» (Карабаха).