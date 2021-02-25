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Армянские генералы призвали к отставке Никола Пашиняна

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Алексей Никольский Глеб Мишутин
Если сейчас Пашинян устоит, то старая элита уже никогда не вернется к власти /Степан Погосян / Photolure / ТАСС

25 февраля весь высший генералитет Армении, начиная с начальника генштаба Оника Гаспаряна и заканчивая начальниками служб генштаба и командующими всех армейских корпусов (но без министра обороны и гражданских чиновников), призвал к отставке премьера Никола Пашиняна. «Вооруженные силы (ВС) Армении долгое время терпели атаки властей по дискредитации ВС, однако все имеет свои границы», – говорится в их обращении.

Сам премьер назвал это воззвание попыткой военного переворота, пообещал уволить генералов и созвал сторонников на митинг. Свой митинг у здания министерства обороны провели и противники Пашиняна, которые во второй половине дня начали устанавливать палатки у парламента. Оба митинга были относительно немногочисленными.

Парламент Армении, в котором большинство имеет блок Пашиняна «Мой шаг» и его партнеры, отказался рассматривать вопрос об отставке Пашиняна. К ней, однако, призвали бывшие президенты Армении Серж Саргсян и Роберт Кочарян. Что касается возможности снять генералов, то согласно армянскому законодательству, чтобы сделать это, премьер должен отправить представление президенту, которое тот может не подписать, в этом случае увольнение происходит через 15 суток. 25 февраля президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать представления Пашиняна. При этом служба нацбезопасности Армении заявила о поддержке премьера, а генпрокуратура – об отсутствии дела против генералов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных