Армянские генералы призвали к отставке Никола Пашиняна

Парламент Армении, в котором большинство имеет блок Пашиняна «Мой шаг» и его партнеры, отказался рассматривать вопрос об отставке Пашиняна. К ней, однако, призвали бывшие президенты Армении Серж Саргсян и Роберт Кочарян. Что касается возможности снять генералов, то согласно армянскому законодательству, чтобы сделать это, премьер должен отправить представление президенту, которое тот может не подписать, в этом случае увольнение происходит через 15 суток. 25 февраля президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать представления Пашиняна. При этом служба нацбезопасности Армении заявила о поддержке премьера, а генпрокуратура – об отсутствии дела против генералов.