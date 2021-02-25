Армянские генералы призвали к отставке Никола Пашиняна

Армянские генералы призвали к отставке Никола ПашинянаПоводом для политического кризиса в стране стал российский «Искандер»
25 февраля весь высший генералитет Армении, начиная с начальника генштаба Оника Гаспаряна и заканчивая начальниками служб генштаба и командующими всех армейских корпусов (но без министра обороны и гражданских чиновников), призвал к отставке премьера Никола Пашиняна. «Вооруженные силы (ВС) Армении долгое время терпели атаки властей по дискредитации ВС, однако все имеет свои границы», – говорится в их обращении.
Сам премьер назвал это воззвание попыткой военного переворота, пообещал уволить генералов и созвал сторонников на митинг. Свой митинг у здания министерства обороны провели и противники Пашиняна, которые во второй половине дня начали устанавливать палатки у парламента. Оба митинга были относительно немногочисленными.
Парламент Армении, в котором большинство имеет блок Пашиняна «Мой шаг» и его партнеры, отказался рассматривать вопрос об отставке Пашиняна. К ней, однако, призвали бывшие президенты Армении Серж Саргсян и Роберт Кочарян. Что касается возможности снять генералов, то согласно армянскому законодательству, чтобы сделать это, премьер должен отправить представление президенту, которое тот может не подписать, в этом случае увольнение происходит через 15 суток. 25 февраля президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать представления Пашиняна. При этом служба нацбезопасности Армении заявила о поддержке премьера, а генпрокуратура – об отсутствии дела против генералов.