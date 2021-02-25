Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в республике, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«Была обсуждена ситуация в Армении … Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», – сказал Песков. Президент России также призвал все стороны к сдержанности, добавил он. Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Сегодня Генеральный штаб вооруженных сил Армении и представители высшего командования армии потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна.
Сам глава правительства назвал это попыткой военного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. Позже Пашинян сказал, что на пост его избрал народ, так что уйти с должности он может только по воле граждан. В настоящее время в Ереване проходит митинг противников Пашиняна, которые призывают его уйти в отставку.