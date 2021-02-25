Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

Сам глава правительства назвал это попыткой военного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. Позже Пашинян сказал, что на пост его избрал народ, так что уйти с должности он может только по воле граждан. В настоящее время в Ереване проходит митинг противников Пашиняна, которые призывают его уйти в отставку.