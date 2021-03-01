Противники Пашиняна ворвались в здание правительства Армении
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна возвались в здание правительства страны в Ереване, сообщили «РИА Новости». В здании расположены офисы нескольких министерств.
Оппозиционеры провели акцию на первом этаже правительства и призвали сотрудников ведомств не участвовать в митингах в поддержку Пашиняна. Противники премьер-министра прокричали лозунги с требованием отставки Пашиняна и покинули здание. «Мы завершаем нашу акцию. Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство», — заявил один из оппозиционеров.
Акции протеста начались в Армении после того, как Генштаб военных сил Армении 25 февраля потребовал отставки Пашиняна. Сам глава правительства назвал это попыткой военного переворота и издал указ об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна. Позже Пашинян сказал, что на пост его избрал народ, так что уйти с должности он может только по воле людей.
Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке Гаспаряна, заявив о его несоответствии конституции. Саркисян добавил, что вооруженные силы должны оставаться нейтральными в политических вопросах, а возникшая ситуация в стране не может быть решена путем частой смены кадров.
Ранее Пашинян заявил, что российские ракетные комплексы «Искандер», которые состояли на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе не взорвались или взорвались на 10%. Так премьер-министр прокомментировал заявление бывшего президента страны Сержа Саргсяна о том, что войска Армении могли бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны. Позже Хачатрян заявил, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10%, и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками». Через день после этого заявления Хачатрян был уволен.