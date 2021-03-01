Никол Пашинян сдаваться не намерен

Никол Пашинян сдаваться не намеренПризыв почти всех армянских генералов к его отставке может не сработать
Пусть [бывший президент Армении Серж Саргсян] задаст вопрос: почему ракета Искандера не взорвалась? Или почему взорвалась на 10%, например.
Неудачные слова армянского премьера Никола Пашиняна в отношении российского ракетного комплекса «Искандер» стали поводом для протестов в Армении – самых опасных для Пашиняна за все время его правления с 2018 г. Генерал Тиран Хачатрян, заместитель начальника Генштаба Армении Оника Гаспаряна, поначалу лишь рассмеялся в ответ на вопрос, что могли значить слова премьера. Но когда к отставке Пашиняна призвал Гаспарян и все имеющие значение генералы армянской армии, шутки быстро кончились. В минувший четверг в Ереване прошли относительно многочисленные для нынешнего времени митинги сторонников и противников премьера, его оппоненты даже поставили несколько палаток перед парламентом, а президент страны Армен Саркисян отказался подписывать представление Пашиняна об отставке генералов. Однако, похоже, Пашинян устоял.
Главное, пожалуй, объяснение его устойчивости – чисто политическая слабость оппозиции, которая не вдохновляет население страны. Бывшие президенты (включая свергнутого в 2018 г. Сержа Саргсяна) и другие министры слишком хорошо известны и, видимо, не вызывают доверия, а новых лиц нет. При этом военные не предпринимают никаких действий, которые можно было бы считать попыткой переворота. И хотя психологическая травма армянского общества после поражения в осенней войне в Карабахе велика, сил, чтобы поменять власть, кажется, не хватает никому. Тем более что Пашинян оказался не растерявшим уличную энергию политиком, предложил даже застрелить себя и явно не собирается сдаваться.