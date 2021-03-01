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Никол Пашинян сдаваться не намерен

Призыв почти всех армянских генералов к его отставке может не сработать
Алексей Никольский
Пусть [бывший президент Армении Серж Саргсян] задаст вопрос: почему ракета Искандера не взорвалась? Или почему взорвалась на 10%, например.
Никол Пашинян премьер-министр Армении

Неудачные слова армянского премьера Никола Пашиняна в отношении российского ракетного комплекса «Искандер» стали поводом для протестов в Армении – самых опасных для Пашиняна за все время его правления с 2018 г. Генерал Тиран Хачатрян, заместитель начальника Генштаба Армении Оника Гаспаряна, поначалу лишь рассмеялся в ответ на вопрос, что могли значить слова премьера. Но когда к отставке Пашиняна призвал Гаспарян и все имеющие значение генералы армянской армии, шутки быстро кончились. В минувший четверг в Ереване прошли относительно многочисленные для нынешнего времени митинги сторонников и противников премьера, его оппоненты даже поставили несколько палаток перед парламентом, а президент страны Армен Саркисян отказался подписывать представление Пашиняна об отставке генералов. Однако, похоже, Пашинян устоял.

Главное, пожалуй, объяснение его устойчивости – чисто политическая слабость оппозиции, которая не вдохновляет население страны. Бывшие президенты (включая свергнутого в 2018 г. Сержа Саргсяна) и другие министры слишком хорошо известны и, видимо, не вызывают доверия, а новых лиц нет. При этом военные не предпринимают никаких действий, которые можно было бы считать попыткой переворота. И хотя психологическая травма армянского общества после поражения в осенней войне в Карабахе велика, сил, чтобы поменять власть, кажется, не хватает никому. Тем более что Пашинян оказался не растерявшим уличную энергию политиком, предложил даже застрелить себя и явно не собирается сдаваться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных