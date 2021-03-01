Никол Пашинян сдаваться не намерен

Главное, пожалуй, объяснение его устойчивости – чисто политическая слабость оппозиции, которая не вдохновляет население страны. Бывшие президенты (включая свергнутого в 2018 г. Сержа Саргсяна) и другие министры слишком хорошо известны и, видимо, не вызывают доверия, а новых лиц нет. При этом военные не предпринимают никаких действий, которые можно было бы считать попыткой переворота. И хотя психологическая травма армянского общества после поражения в осенней войне в Карабахе велика, сил, чтобы поменять власть, кажется, не хватает никому. Тем более что Пашинян оказался не растерявшим уличную энергию политиком, предложил даже застрелить себя и явно не собирается сдаваться.