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Песков рассказал о подробностях отдыха Путина и Шойгу в тайге

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел выходные, 20 и 21 марта, в Туве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Песков также сказал, что вся экипировка президента «отечественная, сибирская», потому что «в Сибири в брюках, туфлях и пальто особо не походишь».

Выходные, 20 и 21 марта Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу провели вдвоем в сибирской тайге. Накануне Кремль опубликовал фотографии совместного отдыха Путина и Шойгу в тайге. Президент и глава Минобороны гуляли и покатались на вездеходе. Шойгу показал президенту свою мастерскую, где он изготавливает поделки из дерева.

На вопрос о том, есть ли у Путина водительские права для вездехода, Песков ответил, что президент давно освоил вездеход, но e него нет данных, есть ли у президента водительские права нужной категории. На вопрос, взял ли президент с собой на отдых ядерный чемоданчик, Песков заявил: «Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, они постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, — будь то территория Российской Федерации или любой другой страны мира».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных