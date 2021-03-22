Песков рассказал о подробностях отдыха Путина и Шойгу в тайге

На вопрос о том, есть ли у Путина водительские права для вездехода, Песков ответил, что президент давно освоил вездеход, но e него нет данных, есть ли у президента водительские права нужной категории. На вопрос, взял ли президент с собой на отдых ядерный чемоданчик, Песков заявил: «Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, они постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, — будь то территория Российской Федерации или любой другой страны мира».