Боррель обвинил Москву в ведении конфронтационной политики по отношению к ЕС
Министры иностранных дел стран-участниц Европейского союза считают, что российские власти взяли курс на конфронтацию с ЕС, заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Министры подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом», — сказал он (цитата по ТАСС).
Боррель перечислил принципы, о которых идет речь. Среди них следование минским соглашениям по ситуации на востоке Украины, формирование плотных связей между ЕС и странами СНГ, а также противодействие российским властям даже в случае сотрудничества с ними по ряду вопросов.
Ранее, 2 марта, ЕС ввел санкции в отношении четырех высокопоставленных российских чиновников, которых счел связанными с предполагаемым отравлением в августе прошлого года основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Ограничения были наложены на генерального прокурора Игоря Краснова, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова.
При этом 10 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва ищет пути нормализации отношений с ЕС. Он выразил мнение, что отношения между Москвой и странами-участницами союза ухудшились после невыполнения европейскими государствами обязательств по Украине, что привело «к государственному перевороту, к силовому перевороту в сердце Европы».
Сегодня заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко оценил отношения с ЕС как «конфликтное сосуществование» и добавил, что они находятся в кризисном состоянии. По словам представителя ведомства, все схемы в отношениях с ЕС, с которыми Россия не соглашалась, предусматривали «механистическое следование в фарватере европейских стандартов и принципов». Другая причина, приведшая отношения сторон «к опасной черте», стало санкционное давление, которое используется европейцами для вмешательства во внутренние дела государства.