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Боррель обвинил Москву в ведении конфронтационной политики по отношению к ЕС

Ведомости

Министры иностранных дел стран-участниц Европейского союза считают, что российские власти взяли курс на конфронтацию с ЕС, заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Министры подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом», — сказал он (цитата по ТАСС).

Боррель перечислил принципы, о которых идет речь. Среди них следование минским соглашениям по ситуации на востоке Украины, формирование плотных связей между ЕС и странами СНГ, а также противодействие российским властям даже в случае сотрудничества с ними по ряду вопросов.

Ранее, 2 марта, ЕС ввел санкции в отношении четырех высокопоставленных российских чиновников, которых счел связанными с предполагаемым отравлением в августе прошлого года основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Ограничения были наложены на генерального прокурора Игоря Краснова, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова.

При этом 10 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва ищет пути нормализации отношений с ЕС. Он выразил мнение, что отношения между Москвой и странами-участницами союза ухудшились после невыполнения европейскими государствами обязательств по Украине, что привело «к государственному перевороту, к силовому перевороту в сердце Европы».

Сегодня заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко оценил отношения с ЕС как «конфликтное сосуществование» и добавил, что они находятся в кризисном состоянии. По словам представителя ведомства, все схемы в отношениях с ЕС, с которыми Россия не соглашалась, предусматривали «механистическое следование в фарватере европейских стандартов и принципов». Другая причина, приведшая отношения сторон «к опасной черте», стало санкционное давление, которое используется европейцами для вмешательства во внутренние дела государства.

Ранее по теме: Лавров заявил о «разорванных в клочья» отношениях с Евросоюзом
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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