Боррель обвинил Москву в ведении конфронтационной политики по отношению к ЕС

Сегодня заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко оценил отношения с ЕС как «конфликтное сосуществование» и добавил, что они находятся в кризисном состоянии. По словам представителя ведомства, все схемы в отношениях с ЕС, с которыми Россия не соглашалась, предусматривали «механистическое следование в фарватере европейских стандартов и принципов». Другая причина, приведшая отношения сторон «к опасной черте», стало санкционное давление, которое используется европейцами для вмешательства во внутренние дела государства.