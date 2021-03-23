Лавров опроверг ведение Россией «вакцинной дипломатии»
Россия не использует так называемую «вакцинную дипломатию», заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Китая Ван И.
«[Западные партнеры] пытаются выставить Россию и Китай в качестве неких авантюристов на ниве вакцинной дипломатии так называемой. Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал Лавров (цитата по ТАССу).
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что в вопросах производства и распространения вакцин от коронавируса все страны должны руководствоваться соображениями гуманности и спасением жизни людей, а не геополитикой или коммерческими подходами. Лавров подчеркнул, что «это абсолютно необходимо помнить всем, в том числе, и нашим партнерам на Западе».
О том, что Москва и Пекин пытаются использовать свои вакцины против коронавируса в качестве средств достижения дипломатических целей, ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 года.