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Лавров опроверг ведение Россией «вакцинной дипломатии»

Ведомости

Россия не использует так называемую «вакцинную дипломатию», заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Китая Ван И.

«[Западные партнеры] пытаются выставить Россию и Китай в качестве неких авантюристов на ниве вакцинной дипломатии так называемой. Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал Лавров (цитата по ТАССу).

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что в вопросах производства и распространения вакцин от коронавируса все страны должны руководствоваться соображениями гуманности и спасением жизни людей, а не геополитикой или коммерческими подходами. Лавров подчеркнул, что «это абсолютно необходимо помнить всем, в том числе, и нашим партнерам на Западе».

О том, что Москва и Пекин пытаются использовать свои вакцины против коронавируса в качестве средств достижения дипломатических целей, ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных