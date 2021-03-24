Парламент Армении проголосовал за отмену военного положения
Парламент Армении в ходе заседания проголосовал за отмену военного положения в стране, сообщил ТАСС. Военное положение было введено в сентябре 2020 г. из-за конфликта в Нагорном Карабахе.
«За отмену военного положения проголосовали 118 депутатов, решение принято», - сказал спикер парламента Арарат Мирзоян.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. Этот обмен начался 14 декабря.
В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Республикой Нагорный Карабах (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу. Оставшаяся территория региона контролируется НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.