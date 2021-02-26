Большая игра вокруг Карабаха

Последние несколько месяцев премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается объяснить собственному населению поражение страны в Карабахе. В ход идут не только резонные аргументы (помощь Азербайджану со стороны Турции), но и различные фантазии. На днях у него появилась еще одна такая: во всем виноваты российские «Искандеры». После того как первый замначальника генштаба страны Тиран Хачатрян назвал это утверждение «несерьезным», премьер его уволил. Военные маневра не поняли. Генштаб заявил, что «премьер-министр Армении не в состоянии принимать адекватные решения». После этого премьер отстранил от должности уже и начальника Генштаба Оника Гаспаряна.