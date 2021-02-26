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Большая игра вокруг Карабаха

Карабах может стать порталом для возвращения Армении в российское пространство
Геворг Мирзаян , доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ
АР

Последние несколько месяцев премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается объяснить собственному населению поражение страны в Карабахе. В ход идут не только резонные аргументы (помощь Азербайджану со стороны Турции), но и различные фантазии. На днях у него появилась еще одна такая: во всем виноваты российские «Искандеры». После того как первый замначальника генштаба страны Тиран Хачатрян назвал это утверждение «несерьезным», премьер его уволил. Военные маневра не поняли. Генштаб заявил, что «премьер-министр Армении не в состоянии принимать адекватные решения». После этого премьер отстранил от должности уже и начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Зачем Пашинян это сделал? Он занимается тем, чем занимался все время с момента своего прихода к власти, – выбиванием Армении из сферы влияния России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных