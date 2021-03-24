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Шойгу отменил приказ Сердюкова о рассекречивании военных архивов времен ВОВ

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова о рассекречивании военных архивов времен Великой Отечественной войны и поручил вновь их засекретить. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившими силу приказы министра обороны «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период 1941-1945 годов» от 5 июня 2007 года», — говорится в документе. Шойгу также отменил еще один приказ Сердюкова от 30 мая 2009 г.

Приказ Сердюкова открывал для исследователей возможность работать в военных архивах с документами, в том числе связанными с потерями Красной армии и флота в 1941-1945 гг. В то же время Министерство обороны не включило в перечень рассекречиваемых дел те, что относятся к военным трибуналам и судам. 

В 2011 г. в Росархиве заявили о намерение создать из рассекречиваемых документов времен Великой Отечественной войны специализированный архив, так как срок ведомственного хранения таких дел, обозначенный для Минобороны в 75 лет, был близок к истечению. Архив Минобороны расположен в подмосковном Подольске.

Сердюков занимал пост министра обороны с 2007 по 2012 г. В 2015 г. он стал индустриальным директором «Ростеха», курирующим вопросы авиационной промышленности. В мае 2019 г. он возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных