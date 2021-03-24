Шойгу отменил приказ Сердюкова о рассекречивании военных архивов времен ВОВ
Министр обороны России Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова о рассекречивании военных архивов времен Великой Отечественной войны и поручил вновь их засекретить. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Признать утратившими силу приказы министра обороны «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период 1941-1945 годов» от 5 июня 2007 года», — говорится в документе. Шойгу также отменил еще один приказ Сердюкова от 30 мая 2009 г.
Приказ Сердюкова открывал для исследователей возможность работать в военных архивах с документами, в том числе связанными с потерями Красной армии и флота в 1941-1945 гг. В то же время Министерство обороны не включило в перечень рассекречиваемых дел те, что относятся к военным трибуналам и судам.
В 2011 г. в Росархиве заявили о намерение создать из рассекречиваемых документов времен Великой Отечественной войны специализированный архив, так как срок ведомственного хранения таких дел, обозначенный для Минобороны в 75 лет, был близок к истечению. Архив Минобороны расположен в подмосковном Подольске.
Сердюков занимал пост министра обороны с 2007 по 2012 г. В 2015 г. он стал индустриальным директором «Ростеха», курирующим вопросы авиационной промышленности. В мае 2019 г. он возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).