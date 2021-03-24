Шойгу отменил приказ Сердюкова о рассекречивании военных архивов времен ВОВ

Приказ Сердюкова открывал для исследователей возможность работать в военных архивах с документами, в том числе связанными с потерями Красной армии и флота в 1941-1945 гг. В то же время Министерство обороны не включило в перечень рассекречиваемых дел те, что относятся к военным трибуналам и судам.