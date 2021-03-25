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Песков: Кремль не следит за информацией о здоровье Навального

Ведомости

В Кремле не следят за состоянием здоровья основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексея Навального, которое, по заявлению его адвокатов и сторонников, ухудшилось в колонии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не следят. И мы никакую информацию не запрашивали. За состоянием здоровья осужденных и отбывающих наказание в исправительных учреждениях следит администрация этих исправительных учреждений, это их функция», — сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за состоянием здоровья Алексея Навального и запрашивали ли информацию у ФСИН по этому поводу.

Накануне директор сети региональных штабов Навального Леонид Волков со ссылкой на его адвокатов Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева сообщил, что состояние Навального в колонии ИК-2 «Покров» ухудшилось. По словам Волкова, с прошлой недели Навальный жалуется на сильные боли в спине и проблемы с ногой. Во ФСИН заявили, что состояние здоровья основателя ФБК на основании проведенного обследования «стабильное, удовлетворительное», но деталей не привели.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. Перед этим, с 22 августа 2020 г., основатель ФБК проходил лечение в немецкой клинике «Шарите» после предполагаемого отравления. 17 января он вернулся в Россию, где был сразу задержан по требованию Федеральной службы исполнения наказаний. В ведомстве пояснили, что Навальный более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный этим обвинения опроверг.

Ранее по теме: ФСИН заявила об удовлетворительном состоянии здоровья Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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