Песков: Кремль не следит за информацией о здоровье Навального
В Кремле не следят за состоянием здоровья основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексея Навального, которое, по заявлению его адвокатов и сторонников, ухудшилось в колонии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, не следят. И мы никакую информацию не запрашивали. За состоянием здоровья осужденных и отбывающих наказание в исправительных учреждениях следит администрация этих исправительных учреждений, это их функция», — сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за состоянием здоровья Алексея Навального и запрашивали ли информацию у ФСИН по этому поводу.
Накануне директор сети региональных штабов Навального Леонид Волков со ссылкой на его адвокатов Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева сообщил, что состояние Навального в колонии ИК-2 «Покров» ухудшилось. По словам Волкова, с прошлой недели Навальный жалуется на сильные боли в спине и проблемы с ногой. Во ФСИН заявили, что состояние здоровья основателя ФБК на основании проведенного обследования «стабильное, удовлетворительное», но деталей не привели.
Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. Перед этим, с 22 августа 2020 г., основатель ФБК проходил лечение в немецкой клинике «Шарите» после предполагаемого отравления. 17 января он вернулся в Россию, где был сразу задержан по требованию Федеральной службы исполнения наказаний. В ведомстве пояснили, что Навальный более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный этим обвинения опроверг.