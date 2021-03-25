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Кремль оценил утверждение о ведении США «ментальной войны» против России

Ведомости

Действия западных стран во главе с США в отношении России направлены на ее подавление и сдерживание, причем почти «насильственное демократизаторство» происходит с момента развала СССР, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России имеет место быть, линия, направленная на сдерживание России, действительно, абсолютно постоянна и заметна невооруженным глазом. В целом попытки такого чуть ли не насильственного демократизаторства с момента, наверное, крушения Советского союза хорошо ощущались, мы их все наблюдали, мы их все помним», — сказал он.

Подобным образом Песков ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с утверждением советника министра обороны России Андрея Ильницкого, что западные страны во главе с США развернули против России новый тип войны, направленный на «уничтожение самосознания, изменение ментальной» основы общества. Пресс-секретарь президента, со своей стороны, добавил, что государства, о которых идет речь, постоянно совершенствуют свой инструментарий по использованию «мягкой силы» для достижения «достаточно нетривиальных жестких целей».

Песков подчеркнул, что для России вмешательство во внутренние дела других стран неприемлемо, равно как и попытки сделать это в отношении нее самой. Он объяснил, что Москва поддерживает культурный обмен, но попытки навязывания каких-либо ценностей «считаются у нас незаконными».

О каких именно ценностях идет речь, Песков уточнить отказался. Он объяснил, что это «очень длительный разговор», не укладывающийся в формат брифинга.

Ранее по теме: В Минобороны заявили о «ментальной войне» США против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных