Кремль оценил утверждение о ведении США «ментальной войны» против России

«Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России имеет место быть, линия, направленная на сдерживание России, действительно, абсолютно постоянна и заметна невооруженным глазом. В целом попытки такого чуть ли не насильственного демократизаторства с момента, наверное, крушения Советского союза хорошо ощущались, мы их все наблюдали, мы их все помним», — сказал он.