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В Минобороны заявили о «ментальной войне» США против России

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Западные страны во главе с США развернули против России новый тип войны, направленной на «уничтожение самосознания, изменение ментальной» основы общества. Об этом заявил в интервью журналу «Арсенал отечества» советник министра обороны Андрей Ильницкий. 

«Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным», — заявил Ильницкий (цитата по «РИА Новости»). 

По его мнению, западные страны избегают прямой военной конфронтации, поскольку Россия способна «нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией». Ильницкий считает, что по этой причине невозможен прямой военный конфликт в ближайшие десять лет. Поэтому, добавляет советник, Запад развернул против России «информационно-гибридную войну». 

Последствия «ментальной» войны проявляются не сразу, а как минимум через поколение, считает Ильницкций. Тогда «сделать уже что-либо будет просто невозможно». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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