В Минобороны заявили о «ментальной войне» США против России

По его мнению, западные страны избегают прямой военной конфронтации, поскольку Россия способна «нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией». Ильницкий считает, что по этой причине невозможен прямой военный конфликт в ближайшие десять лет. Поэтому, добавляет советник, Запад развернул против России «информационно-гибридную войну».