В Минобороны заявили о «ментальной войне» США против России
Западные страны во главе с США развернули против России новый тип войны, направленной на «уничтожение самосознания, изменение ментальной» основы общества. Об этом заявил в интервью журналу «Арсенал отечества» советник министра обороны Андрей Ильницкий.
«Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным», — заявил Ильницкий (цитата по «РИА Новости»).
По его мнению, западные страны избегают прямой военной конфронтации, поскольку Россия способна «нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией». Ильницкий считает, что по этой причине невозможен прямой военный конфликт в ближайшие десять лет. Поэтому, добавляет советник, Запад развернул против России «информационно-гибридную войну».
Последствия «ментальной» войны проявляются не сразу, а как минимум через поколение, считает Ильницкций. Тогда «сделать уже что-либо будет просто невозможно».