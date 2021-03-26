СМИ рассказали о двух подходах в США к санкциям против России
Газета Financial Times рассказала о двух группах в администрации США с разным подходом к санкциям против России: первая выступает за жесткие меры, а другая фракция, хоть и согласна с необходимостью введения ограничений, но больше обеспокоена поддержанием согласия с союзниками и избежанием негативных последствий для собственной экономики.
Одной из видных сторонников жесткой линии является Виктория Нуланд, которая была номинирована на пост замгоссекретаря по политическим вопросам, другую группу представляют кадровые бюрократы из минфина и госдепа. Скептики указывают на введенные в 2018 г. санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски и компании «Русал», которые вызвали рост цен на рынке алюминия. Их отменили после «косметической перетасовки» акций российской компании, отмечается в статье.
Сторонники жесткой линии, как пишет газета, знают, что не смогут добиться введения всех желаемых санкций. Скорее, они хотят запустить процесс постепенного ужесточения ограничительных мер, который начнется с запретов на поездки для высокопоставленных должностных лиц и олигархов, замораживания активов. После этого возможны ограничения на дальнейшие покупки российских активов американскими учреждениями.
«В то время как Байден озвучивает заявления в духе жесткой линии, он, вероятно, будет осторожен с введением санкций, которые выйдут далеко за рамки мер против нескольких непривлекательных олигархов и должностных лиц низкого уровня. Одной из его проблем является факт того, что законы США облегчают введение санкций, но затрудняют их снятие в ответ на изменение поведения. Это усложняет любые переговоры с (президентом РФ Владимиром) Путиным», — пишет издание.
Госдепартамент 4 марта заявил, что Россия имеет шанс избежать второго раунда санкций в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, если задекларирует и уничтожит свое химическое оружие. Первым раундом были персональные санкции против ряда российских силовиков, причастных, по мнению американцев, к ситуации вокруг основателя ФБК. Вашингтон считает, что Москва не выполнила условий соглашения по уничтожению такого оружия, так как, по его мнению, оно было применено против Навального. В Кремле заверяют, что в России такого оружия нет. Официально запасы боевых отравляющих веществ на российской территории были уничтожены досрочно в сентябре 2017 г.
Минторг США 18 марта объявил о новых торговых ограничениях в отношении России, запретив передавать и реэкспортировать ей оружие и военные технологии, в том числе связанные с химическим и биологическим оружием, в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, которого, по мнению Вашингтона, якобы отравили боевым веществом группы «Новичок».