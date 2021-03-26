В МИДе призвали Британию к здравому смыслу и инстинкту самосохранения
Официальный представитель МИД России Мария Захарова понадеялась, что «здравый смысл и инстинкт самосохранения» возобладают у властей Великобритании. Таким образом она прокомментировала публикацию в королевстве «белой книги» по обороне и военному строительству, в которой России отведена «роль врага на доктринальном уровне».
«Этот документ, который претендует на глобальный охват, носит агрессивный характер. Главная мишень — так повелось с некоторых пор в Лондоне — безусловно, Москва», — сказала Захарова на брифинге в Москве. Для защиты от действий России в документе предлагается развивать не оборонительный, а наступательный потенциал, уточнила она.
«Безосновательное закрепление британскими властями за Россией на доктринальном уровне роли врага не может не вызывать у нас глубокую озабоченность. Хочется верить, мы рассчитываем на лучшее, что здравый смысл и инстинкт самосохранения все же возобладают в головах у "лондонских ястребов"», — сказала Захарова.
Публикация "белой книги" и связанные с ней заявления правительства Великобритании являются очередным подтверждением курса Лондона на политическое противоборство и конфронтацию: "это и есть настоящая агрессия", подчеркнула Захарова.
Кроме этого, в представленном ранее Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства, рассчитанном на период до 2030 г. Лондон называет Москву «наиболее актуальной угрозой».
16 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подобная характеристика России не имеет отношения к реальности. «Тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну "активной угрозой", "противником" и т.д., конечно, подобный̆ конфронтационный настрой может вызывать только сожаление и даже озабоченность, потому что это никоим образом не имеет отношения к реальному положению дел», — отметил представитель Кремля.