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В МИДе призвали Британию к здравому смыслу и инстинкту самосохранения

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова понадеялась, что «здравый смысл и инстинкт самосохранения» возобладают у властей Великобритании. Таким образом она прокомментировала публикацию в королевстве «белой книги» по обороне и военному строительству, в которой России отведена «роль врага на доктринальном уровне».

«Этот документ, который претендует на глобальный охват, носит агрессивный характер. Главная мишень — так повелось с некоторых пор в Лондоне — безусловно, Москва», — сказала Захарова на брифинге в Москве. Для защиты от действий России в документе предлагается развивать не оборонительный, а наступательный потенциал, уточнила она.

«Безосновательное закрепление британскими властями за Россией на доктринальном уровне роли врага не может не вызывать у нас глубокую озабоченность. Хочется верить, мы рассчитываем на лучшее, что здравый смысл и инстинкт самосохранения все же возобладают в головах у "лондонских ястребов"», — сказала Захарова.

Публикация "белой книги" и связанные с ней заявления правительства Великобритании являются очередным подтверждением курса Лондона на политическое противоборство и конфронтацию: "это и есть настоящая агрессия", подчеркнула Захарова.

Кроме этого, в представленном ранее Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства, рассчитанном на период до 2030 г. Лондон называет Москву «наиболее актуальной угрозой».

16 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подобная характеристика России не имеет отношения к реальности. «Тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну "активной угрозой", "противником" и т.д., конечно, подобный̆ конфронтационный настрой может вызывать только сожаление и даже озабоченность, потому что это никоим образом не имеет отношения к реальному положению дел», — отметил представитель Кремля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных