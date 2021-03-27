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Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КС Украины

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на должность судьи, сообщается на сайте офисе главы украинского государства.

«Отменить: указ президента Украины от 14 мая 2013 г. № 256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины", — говорится в сообщении.

Зеленский также отменил указ о назначении судьей и Александра Касминина, занявшего этот пост также в 2013 г.

В указе украинского президента отмечается, что продолжение выполнений полномочий судьями, назначенными экс-президентом страны Виктором Януковичем, «создает угрозу национальной безопасности Украины» и нарушает Конституцию.

29 декабря 2020 г. украинский лидер отстранил на два месяца главу Конституционного суда Александра Тупицкого от занимаемой должности из-за подозрений в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. Это решение президента КС страны назвал превышением полномочий. В октябре 2020 г. в отношении Александра Тупицкого начали досудебное расследование о возможной госизмене и незаконном отчуждении земли в Крыму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных