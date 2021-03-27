Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КС Украины

29 декабря 2020 г. украинский лидер отстранил на два месяца главу Конституционного суда Александра Тупицкого от занимаемой должности из-за подозрений в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. Это решение президента КС страны назвал превышением полномочий. В октябре 2020 г. в отношении Александра Тупицкого начали досудебное расследование о возможной госизмене и незаконном отчуждении земли в Крыму.