Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на должность судьи, сообщается на сайте офисе главы украинского государства.
«Отменить: указ президента Украины от 14 мая 2013 г. № 256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины", — говорится в сообщении.
Зеленский также отменил указ о назначении судьей и Александра Касминина, занявшего этот пост также в 2013 г.
В указе украинского президента отмечается, что продолжение выполнений полномочий судьями, назначенными экс-президентом страны Виктором Януковичем, «создает угрозу национальной безопасности Украины» и нарушает Конституцию.
29 декабря 2020 г. украинский лидер отстранил на два месяца главу Конституционного суда Александра Тупицкого от занимаемой должности из-за подозрений в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. Это решение президента КС страны назвал превышением полномочий. В октябре 2020 г. в отношении Александра Тупицкого начали досудебное расследование о возможной госизмене и незаконном отчуждении земли в Крыму.