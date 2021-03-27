Глава ЛНР считает, что Донбасс войдет в состав России
Донбасс станет частью России, заявил глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, передают «РИА Новости».
«Мы движемся в правильном направлении... У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее», — считает он.
Глава ЛНР добавил, что жители непризнанных республик сделали свой выбор в пользу «курса на интеграцию с Россией» в 2014 г. и «фактически уже с ней».
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран «нормандской четверки» после гибели четырех украинских военных в результате обстрела со стороны сил ДНР. В Донецке эти обвинения опровергли.
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила их признание юридически.