Володин связал санкции против России с ее успехами
Успехи России в различных сферах являются причиной санкций, которые вводятся против нее, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Все санкции в экономике, претензии в политике, обвинения в допинге появляются по одной простой причине: страна стала развиваться. Удары наносятся по всему, что способствует повышению нашей конкурентоспособности», — написал он в Telegram.
По мнению Володина, оппоненты России на Западе, видя эффективность политической системы, «моментально начинают обвинять в недемократических решениях», а также вмешиваться в выборы, в то время как достижения в экономике привели к тому, что они намерены «запретить поставку наших дешевых энергоресурсов в Европу, заместив их более дорогими своими». Кроме того, блокируются и поставки в Европу разработанной в России вакцины от коронавируса, добавил он. В качестве другого примера спикер ГД привел победу российских фигуристок на ЧМ, церемония награждения которых прошла без российского гимна.
«Совершенно очевидно: любые наши победы и успехи будут блокироваться, будут использоваться санкции и другие инструменты в виде обвинений, вмешательства в выборы и многое другое, с целью остановить развитие России», — добавил Володин.