Володин связал санкции против России с ее успехами

По мнению Володина, оппоненты России на Западе, видя эффективность политической системы, «моментально начинают обвинять в недемократических решениях», а также вмешиваться в выборы, в то время как достижения в экономике привели к тому, что они намерены «запретить поставку наших дешевых энергоресурсов в Европу, заместив их более дорогими своими». Кроме того, блокируются и поставки в Европу разработанной в России вакцины от коронавируса, добавил он. В качестве другого примера спикер ГД привел победу российских фигуристок на ЧМ, церемония награждения которых прошла без российского гимна.