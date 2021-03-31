Дипломат пояснил молчание России на встрече с Байденом в Совбезе ООН

«Почему Россия отказалась говорить, в отличие от других членов СБ? Ну, вы знаете, в контексте, когда нашего посла пригласили в Москву на консультации, мы подумали, что будет не очень логично для нас что-либо говорить, потому что наши отношения с Соединенными Штатами сейчас подвергаются глубокому анализу», — пояснил Полянский. Он добавил, что российские дипломаты получили приглашение на встречу в последний момент. У постоянного представителя России Василия Небензи уже были запланированы мероприятия.