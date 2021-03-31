Дипломат пояснил молчание России на встрече с Байденом в Совбезе ООН
Российский дипломат отказался говорить на встрече постпредов при Совбезе ООН с президентом США Джо Байденом, потому что отношения двух стран сейчас подвергаются анализу. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.
Встреча Байдена и постпредов прошла в онлайн-формате 18 марта. Россию на встрече представляла заместитель постпреда Анна Евстигнеева. Россия стала единственной страной, которую представлял не постпред и которая не брала слова. Полянский сообщал, что на встрече Евстигнеева «не выступала с какими-либо высказываниями».
«Почему Россия отказалась говорить, в отличие от других членов СБ? Ну, вы знаете, в контексте, когда нашего посла пригласили в Москву на консультации, мы подумали, что будет не очень логично для нас что-либо говорить, потому что наши отношения с Соединенными Штатами сейчас подвергаются глубокому анализу», — пояснил Полянский. Он добавил, что российские дипломаты получили приглашение на встречу в последний момент. У постоянного представителя России Василия Небензи уже были запланированы мероприятия.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером пообещал «ответить» в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 г. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил «М-м-м, хм-м-м, да».
После этого российский МИД вызвал посла России в США Анатолия Антонова для обсуждения отношений с США. Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что для российской стороны главное — определить пути «выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик». 29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о ревизии действий США в отношениях с Россией.