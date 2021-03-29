Песков заявил о ревизии действий США в отношениях с Россией
Москва проводит «ревизию» действий Вашингтона, по итогам которой президент России Владимир Путин примет решение о дальнейшем выстраивании двусторонних отношений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации. Потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию. По Конституции внешнюю политику определяет глава государства. Именно он это и сделает», — сказал Песков.
По его словам, посол России в США Анатолий Антонов еще не докладывал Путину о ситуации в отношениях с Вашингтоном.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером пообещал «ответить» в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 г. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил «М-м-м, хм-м-м, да».
После этого российский МИД вызвал Антонова для обсуждения отношений с США. Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что для российской стороны главное — определить пути «выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик».