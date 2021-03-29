Песков заявил о ревизии действий США в отношениях с Россией

«Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации. Потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию. По Конституции внешнюю политику определяет глава государства. Именно он это и сделает», — сказал Песков.