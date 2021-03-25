Посол России в США: Москве и Вашингтону некогда ссориться

«У всех коллег есть очень большое беспокойство за судьбу российско-американских отношений с учетом того, что у двух великих держав, постоянных членов СБ ООН, которые несут особую ответственность за международные меры безопасности, нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много», — сказал Антонов (цитата по ТАСС).