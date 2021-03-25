Посол России в США: Москве и Вашингтону некогда ссориться
Москве и Вашингтону надо бороться с общими вызовами, им некогда ссориться, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.
«У всех коллег есть очень большое беспокойство за судьбу российско-американских отношений с учетом того, что у двух великих держав, постоянных членов СБ ООН, которые несут особую ответственность за международные меры безопасности, нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много», — сказал Антонов (цитата по ТАСС).
Москва не заинтересована в том, чтобы отношения России и США «полностью упали в пропасть», «такая ситуация не отвечает нашим интересам», отметил он.
На прошлой неделе МИД России вызвало Антонова для обсуждения отношений с США. Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что для российской стороны главное — определить пути «выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик».
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным пообещал «ответить» в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 г. Позже США объявили о введении новых торговых санкций в отношении Москвы, запретив экспорт оружия и военных технологий в Россию.