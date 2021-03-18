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Захарова объяснила отзыв российского посла в США в Москву

Ведомости

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов приедет в Москву для анализа и выработки подходов к российско-американским отношениям, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ждем нашего посла для выработки, анализа и дальнейшей выработки подходов к российско-американским отношениям, которые к сожалению, к нашему большому огорчению заведены Вашингтоном в тупик», — сказала Захарова на брифинге для СМИ.

«Нынешняя американская администрация не перестает удивлять нелепостью своих публичных заявлений», — добавила она.

Речь, по словам Захаровой, «не только о выходящих за любые рамки приличий нападках на руководство России», но и об обвинениях во вмешательстве в состоявшиеся в 2020 г. выборы президента США.

Накануне президент США Джо Байден дал большое интервью телеканалу ABC, в котором упомянул президента РФ Владимира Путина. В частности, по словам Байдена, Россия пыталась повлиять на американские выборы, прошедшие в ноябре 2020 г. Он также заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, но не уточнил, как именно. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил «М-м-м, хм-м-м, да».

Ранее по теме: Посольство назвало дату возвращения посла России из США в Москву

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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