Захарова объяснила отзыв российского посла в США в Москву
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов приедет в Москву для анализа и выработки подходов к российско-американским отношениям, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ждем нашего посла для выработки, анализа и дальнейшей выработки подходов к российско-американским отношениям, которые к сожалению, к нашему большому огорчению заведены Вашингтоном в тупик», — сказала Захарова на брифинге для СМИ.
«Нынешняя американская администрация не перестает удивлять нелепостью своих публичных заявлений», — добавила она.
Речь, по словам Захаровой, «не только о выходящих за любые рамки приличий нападках на руководство России», но и об обвинениях во вмешательстве в состоявшиеся в 2020 г. выборы президента США.
Накануне президент США Джо Байден дал большое интервью телеканалу ABC, в котором упомянул президента РФ Владимира Путина. В частности, по словам Байдена, Россия пыталась повлиять на американские выборы, прошедшие в ноябре 2020 г. Он также заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, но не уточнил, как именно. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил «М-м-м, хм-м-м, да».