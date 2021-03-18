Захарова объяснила отзыв российского посла в США в Москву

Накануне президент США Джо Байден дал большое интервью телеканалу ABC, в котором упомянул президента РФ Владимира Путина. В частности, по словам Байдена, Россия пыталась повлиять на американские выборы, прошедшие в ноябре 2020 г. Он также заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, но не уточнил, как именно. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил «М-м-м, хм-м-м, да».