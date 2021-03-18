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Посольство назвало дату возвращения посла России из США в Москву

Ведомости

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов вылетит в Москву для получения консультаций насчет будущего отношений России и США 20 марта. Об этом сообщает в Facebook российское диппредставительство.

«Посол России в США А.И.Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей», — говорится в сообщении.

Накануне российский МИД вызвал своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для обсуждения отношений с США. Это произошло после объявления о новых антироссийских санкциях и интервью президента США Джо Байдена телеканалу АВС. В нем американский лидер заявил, что в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным в январе предупредил того, что в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 г. заставит его «заплатить». Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос ведущего, считает ли он Путина убийцей.

Вечером того же дня Минторг США объявил о новых торговых ограничениях в отношении России, запретив передавать и реэкспортировать ей оружие и военные технологии, в том числе связанные с химическим и биологическим оружием, в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. По мнению Вашингтона, он был отравлен в августе 2020 г. боевым веществом «Новичок», из чего, считают американцы, следует, что Россия продолжает хранить и использовать запрещенное химическое оружие. Официально Кремль отчитался о его досрочном уничтожении в сентябре 2017 г.

Ранее по теме: МИД вызвал посла России в Вашингтоне для обсуждения отношений с США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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