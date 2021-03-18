Посольство назвало дату возвращения посла России из США в Москву
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов вылетит в Москву для получения консультаций насчет будущего отношений России и США 20 марта. Об этом сообщает в Facebook российское диппредставительство.
«Посол России в США А.И.Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей», — говорится в сообщении.
Накануне российский МИД вызвал своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для обсуждения отношений с США. Это произошло после объявления о новых антироссийских санкциях и интервью президента США Джо Байдена телеканалу АВС. В нем американский лидер заявил, что в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным в январе предупредил того, что в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 г. заставит его «заплатить». Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос ведущего, считает ли он Путина убийцей.
Вечером того же дня Минторг США объявил о новых торговых ограничениях в отношении России, запретив передавать и реэкспортировать ей оружие и военные технологии, в том числе связанные с химическим и биологическим оружием, в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. По мнению Вашингтона, он был отравлен в августе 2020 г. боевым веществом «Новичок», из чего, считают американцы, следует, что Россия продолжает хранить и использовать запрещенное химическое оружие. Официально Кремль отчитался о его досрочном уничтожении в сентябре 2017 г.