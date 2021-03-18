Посольство назвало дату возвращения посла России из США в Москву

Вечером того же дня Минторг США объявил о новых торговых ограничениях в отношении России, запретив передавать и реэкспортировать ей оружие и военные технологии, в том числе связанные с химическим и биологическим оружием, в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. По мнению Вашингтона, он был отравлен в августе 2020 г. боевым веществом «Новичок», из чего, считают американцы, следует, что Россия продолжает хранить и использовать запрещенное химическое оружие. Официально Кремль отчитался о его досрочном уничтожении в сентябре 2017 г.