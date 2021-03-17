Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Байден пригрозил Путину за «вмешательство» в выборы в США

Ведомости

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным пообещал «ответить» в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 г.

Так Байден прокомментировал опубликованный накануне доклад Управления национальной разведки США, в котором утверждается о наличии попыток со стороны Путина и госструктур России «очернить» действующего президента во время предвыборной кампании 2020 г. и поддержать экс-президента Дональда Трампа «Он [в этом случае] заплатит за это. У нас был долгий разговор, я и он. Я знаю его относительно хорошо. Когда беседа началась, я сказал: "Я знаю тебя и ты меня знаешь. Если я установлю, что это произошло, то будь готов", — сказал президент США, говоря о телефонном разговоре с Путиным в январе.

На вопрос журналиста, считает ли американский президент Путина «убийцей» Байден ответил: «М-м, х-м, да». При этом Байден отметил, что «было возможно «ходить и жевать жвачку» (американский фразеологизм, означающий «делать два дела одновременно») в тех областях, где у России и США общие интересы». В пример такого взаимодействия Байден привел вопрос продления Договора о стратегических наступательных вооружениях.

В докладе Управление национальной разведки США, опубликованном 16 марта, кроме Путина в числе тех, кто вмешался в американские президентские выборы, также упоминается Иран, который якобы наоборот, старался лишить Трампа возможности переизбираться, а также Куба, Венесуэла и даже ливанская группировка «Хезболла». Влияние трех последних американской разведкой признается минимальным. Кроме того, отмечается, что Китай в этот раз воздержался от вмешательства в выборы в США.

В МИД России доклад назвали «порцией лжи». В Кремле не смогли сказать, спровоцирует ли это заявление новые санкции против Москвы, так как политика Вашингтона в этой области «малопредсказуема».

Ранее часть американского руководства истеблишмента обвиняла Россию во вмешательстве в выборы в США в 2016 г., в результате которых к власти пришел Дональд Трамп. Однако расследование в отношении участников его команды, которых подозревали в сотрудничестве с российскими госструктурами, пришло к выводу, что прямой связи с Москвой у них и у Трампа в том числе не было, хотя Россия и пыталась влиять на исход голосования.

Ранее по теме: В Кремле назвали малопредсказуемыми санкционные действия против России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных