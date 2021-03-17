Байден пригрозил Путину за «вмешательство» в выборы в США

Так Байден прокомментировал опубликованный накануне доклад Управления национальной разведки США, в котором утверждается о наличии попыток со стороны Путина и госструктур России «очернить» действующего президента во время предвыборной кампании 2020 г. и поддержать экс-президента Дональда Трампа «Он [в этом случае] заплатит за это. У нас был долгий разговор, я и он. Я знаю его относительно хорошо. Когда беседа началась, я сказал: "Я знаю тебя и ты меня знаешь. Если я установлю, что это произошло, то будь готов", — сказал президент США, говоря о телефонном разговоре с Путиным в январе.