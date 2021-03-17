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В Кремле назвали малопредсказуемыми санкционные действия против России

Ведомости

Действия оппонентов России по введению санкций малопредсказуемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее CNN сообщил со ссылкой на источники в Госдепартаменте, что на следующей неделе администрация президента США Джо Байдена объявит о санкциях в отношении России из-за ее якобы вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году.

«Действия наших оппонентов в данном случае малопредсказуемы, поэтому учитываются любые вероятности и любые сценарии поведения наших оппонентов», — сказал Песков.

На вопрос, есть ли понимание с российской стороны, какие ответные действия будут предприняты, Песков сказал: «Откуда у нас может быть понимание. Мы рассматриваем любую возможность в связи с высокой степенью непредсказуемости действий наших оппонентов».

Ранее разведсообщество США опубликовало доклад об иностранном вмешательстве в выборы президента Соединенных штатов в 2020 году. В докладе разведсообщества США говорится, что власти России якобы санкционировали проведение операций, целью которых было очернить в ходе выборов кандидатуру Джо Байдена и демократической партии и поддержать бывшего президента США Дональда Трампа.

Ранее по теме: МИД назвал «порцией лжи» доклад США о вмешательстве России в их выборы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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