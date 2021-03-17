В Кремле назвали малопредсказуемыми санкционные действия против России
Действия оппонентов России по введению санкций малопредсказуемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее CNN сообщил со ссылкой на источники в Госдепартаменте, что на следующей неделе администрация президента США Джо Байдена объявит о санкциях в отношении России из-за ее якобы вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году.
«Действия наших оппонентов в данном случае малопредсказуемы, поэтому учитываются любые вероятности и любые сценарии поведения наших оппонентов», — сказал Песков.
На вопрос, есть ли понимание с российской стороны, какие ответные действия будут предприняты, Песков сказал: «Откуда у нас может быть понимание. Мы рассматриваем любую возможность в связи с высокой степенью непредсказуемости действий наших оппонентов».
Ранее разведсообщество США опубликовало доклад об иностранном вмешательстве в выборы президента Соединенных штатов в 2020 году. В докладе разведсообщества США говорится, что власти России якобы санкционировали проведение операций, целью которых было очернить в ходе выборов кандидатуру Джо Байдена и демократической партии и поддержать бывшего президента США Дональда Трампа.