МИД вызвал посла России в Вашингтоне для обсуждения отношений с США

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным пообещал «ответить» в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 г. Позже США объявили о введении новых торговых санкций в отношении Москвы, запретив экспорт оружия и военных технологий в Россию.