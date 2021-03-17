МИД вызвал посла России в Вашингтоне для обсуждения отношений с США
Министерство иностранных дел России вызвало посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова для обсуждения отношений с США, следует из заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства.
«Посол России в Вашингтоне А.И.Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США», – сказала Захарова.
Она отметила, что для российской стороны главное – определить пути «выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик».
«Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», – добавила официальный представитель МИД.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным пообещал «ответить» в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 г. Позже США объявили о введении новых торговых санкций в отношении Москвы, запретив экспорт оружия и военных технологий в Россию.