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МИД вызвал посла России в Вашингтоне для обсуждения отношений с США

Ведомости

Министерство иностранных дел России вызвало посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова для обсуждения отношений с США, следует из заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства.

«Посол России в Вашингтоне А.И.Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США», – сказала Захарова.

Она отметила, что для российской стороны главное – определить пути «выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик».

«Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», – добавила официальный представитель МИД.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным пообещал «ответить» в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 г. Позже США объявили о введении новых торговых санкций в отношении Москвы, запретив экспорт оружия и военных технологий в Россию.

Ранее по теме: Байден пригрозил Путину за «вмешательство» в выборы в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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