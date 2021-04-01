Боррель назвал «агрессией» высылку Россией европейских дипломатов
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия проявила агрессию, выслав трех европейских дипломатов во время его визита в Москву. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает France 24.
«Целью [визита] было проверить отношение России к Европейскому Союзу, и ответ был ясным. Россия выбрала агрессию, выдворив европейских дипломатов во время визита, что противоречит любому дипломатическому поведению», — сказал Боррель.
4-6 февраля Боррель посетил Москву и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе своего визита в Москву европейский политик требовал от российских властей освободить Навального. 2 февраля тот был осужден на 3,5 года колонии общего режима за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Основателя ФБК обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось.
Во время пребывания Борреля в России российские власти выслали дипломатов Германии, Польши и Швеции. В МИДе пояснили, что представители этих стран участвовали в несогласованных акциях протеста в поддержку Навального, которые проходили 23 января, после ареста политика.