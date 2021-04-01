Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Ранее в ходе разговора Путина с бен Сальманом в октябре прошлого года стороны обсуждали взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и перспективы использования российской вакцины «Спутник V». Помимо этого, тогда стороны обсудили и ход реализации договоренностей в формате «ОПЕК+», подтвердив готовность к продолжению тесной координации для поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей.