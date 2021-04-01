Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы стороны обсудили экологию и вопросы российско-саудовского сотрудничества.
«Особое внимание уделено перспективам взаимодействия по проблематике глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая «зелёную» энергетику», — отметили в пресс-службе Кремля.
Наследный принц бен Сальман рассказал о недавно выдвинутых Саудовской Аравией экологических инициативах, нацеленных на сокращение в ближневосточном регионе выбросов парниковых газов, а также озеленение территорий и увеличение доли возобновляемых источников энергии.
В ответ глава российского государства рассказал о предпринимаемых Россией усилиях в природоохранной сфере.
Ранее в ходе разговора Путина с бен Сальманом в октябре прошлого года стороны обсуждали взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и перспективы использования российской вакцины «Спутник V». Помимо этого, тогда стороны обсудили и ход реализации договоренностей в формате «ОПЕК+», подтвердив готовность к продолжению тесной координации для поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей.