Посольство России ответило МИДу Франции о «Спутнике V»

1 апреля Бон заявил, что российская сторона с некоторым запозданием направила заявку в Европейское агентство лекарственных средств, сообщал ТАСС. «Но проверка уже началась, и текущий этап должен продлиться, полагаю, до середины июня. Затем EMA распространит свою рекомендацию странам — членам ЕС для одобрения выхода препарата на рынок, и эта процедура займет еще несколько недель. Так что она, вероятно, не может быть одобрена раньше конца июня», — добавил Бон, выступая на заседании комитета Сената по европейским делам.