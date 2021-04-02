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Посольство России ответило МИДу Франции о «Спутнике V»

Ведомости

Заявка на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутнике V» была направлена в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС) 21 января, но регулятор подтвердил ее получения только в начале марта. Таким образом российское посольство ответило на высказывание госсекретаря при МИД республики Клемана Бона о том, что российский производитель вакцины с опозданием подал досье на регистрацию в ЕМA.

«Информируем господина Бона, что официальный запрос на регистрацию "Спутник V" был направлен в ЕАЛC 21 января 2021 г. Агентство, однако, подтвердило получение этой заявки только 4 марта 2021 г. Этот факт красноречиво свидетельствует о приоритетах бюрократии Евросоюза в вопросах вакцинации», — говорится в сообщении посольства России во Франции в Twitter.

1 апреля Бон заявил, что российская сторона с некоторым запозданием направила заявку в Европейское агентство лекарственных средств, сообщал ТАСС. «Но проверка уже началась, и текущий этап должен продлиться, полагаю, до середины июня. Затем EMA распространит свою рекомендацию странам — членам ЕС для одобрения выхода препарата на рынок, и эта процедура займет еще несколько недель. Так что она, вероятно, не может быть одобрена раньше конца июня», — добавил Бон, выступая на заседании комитета Сената по европейским делам.

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «Спутник V» зарегистрировали более 50 стран мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных