Посольство России ответило МИДу Франции о «Спутнике V»
Заявка на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутнике V» была направлена в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС) 21 января, но регулятор подтвердил ее получения только в начале марта. Таким образом российское посольство ответило на высказывание госсекретаря при МИД республики Клемана Бона о том, что российский производитель вакцины с опозданием подал досье на регистрацию в ЕМA.
«Информируем господина Бона, что официальный запрос на регистрацию "Спутник V" был направлен в ЕАЛC 21 января 2021 г. Агентство, однако, подтвердило получение этой заявки только 4 марта 2021 г. Этот факт красноречиво свидетельствует о приоритетах бюрократии Евросоюза в вопросах вакцинации», — говорится в сообщении посольства России во Франции в Twitter.
1 апреля Бон заявил, что российская сторона с некоторым запозданием направила заявку в Европейское агентство лекарственных средств, сообщал ТАСС. «Но проверка уже началась, и текущий этап должен продлиться, полагаю, до середины июня. Затем EMA распространит свою рекомендацию странам — членам ЕС для одобрения выхода препарата на рынок, и эта процедура займет еще несколько недель. Так что она, вероятно, не может быть одобрена раньше конца июня», — добавил Бон, выступая на заседании комитета Сената по европейским делам.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «Спутник V» зарегистрировали более 50 стран мира.