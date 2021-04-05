Кремль выразил сожаление из-за возможного разрыва всех отношений с Украиной

«Мы скоро с Украиной уже дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Ни для первых шагов, ни для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо. И встретить такие новости можно только с глубоким сожалением, конечно», — сказал Песков.