Кремль выразил сожаление из-за возможного разрыва всех отношений с Украиной
Москва и Киев могут вскоре дойти до того, что разорвут все отношения, которые пока еще сохраняются, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию об утверждении украинским лидером Владимиром Зеленским санкций против российских компаний и ведомств, включая Россотрудничество.
«Мы скоро с Украиной уже дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Ни для первых шагов, ни для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо. И встретить такие новости можно только с глубоким сожалением, конечно», — сказал Песков.
Тем не менее пресс-секретарь отметил, что «принцип взаимности никто не отменял». Москва отреагирует на украинские санкции так, чтобы это соответствовало ее собственным интересам, сказал Песков в ответ на замечание, что блокировка работы Россотрудничества в Киеве угрожает украинскому культурному центру в Москве.
4 апреля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях против Россотрудничества, компании «Волга-Днепр» и еще 77 организаций из России, Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии. Ограничения подразумевают блокировку активов на территории Украины, прекращение торговых и финансовых операций, транзита ресурсов, перевозок и полетов, а также предотвращение вывода капиталов за пределы страны. Кроме того, введены персональные санкции в отношении 10 граждан Украины, которые подозреваются в контрабанде.
Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал СНБО оценить целесообразность работы филиала Россотрудничества на территории страны. Чиновник заявил, что «представительство Россотрудничества на Украине и его Российский центр науки и культуры в Киеве под маской культурного и научного сотрудничества занимаются распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру», писал ТАСС.