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Эрдоган осудил письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтрё

Ведомости

Армия не может вмешиваться в вопросы внешней политики, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с письмом 103 турецких отставных адмиралов в защиту конвенции Монтрё, которая может быть пересмотрена Анкарой в рамках строительства Стамбульского канала.

«Эта акция посреди ночи неприемлема в стране, где были военные перевороты. Никакой отставной военный не может вмешиваться в политические темы. Даже сама эта дискуссия – угроза», — заявил Эрдоган, отметив, что это «не имеет ничего общего со свободой слова» (цитата по Hurriyet).

Турецкий лидер подчеркнул, что ранее эти отставные военные не делали никаких патриотических заявлений «в нашей борьбе от Кипра до Карабаха».

Письмо 103-х отставных адмиралов ВМС Турции было опубликовано ночью в воскресенье. В нем конвенция Монтрё 1936 г. названа дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы. Этот документ позволяет Анкаре контролировать движение военных кораблей нечерноморских государств в мирное время и право закрывать проливы для них в военное. Авторы письма заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул».

Планируется, что этот канал длиной около 50 км будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным, дублировав естественный пролив и увеличив число судов, курсирующих между морями. Против строительства канала выступает ряд турецких общественных деятелей, в частности, экологов, которые прогнозируют засоление почв, уничтожение сельхозугодий и паралич жизни Стамбульской агломерации во время работ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных