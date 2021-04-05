Эрдоган осудил письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтрё

Письмо 103-х отставных адмиралов ВМС Турции было опубликовано ночью в воскресенье. В нем конвенция Монтрё 1936 г. названа дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы. Этот документ позволяет Анкаре контролировать движение военных кораблей нечерноморских государств в мирное время и право закрывать проливы для них в военное. Авторы письма заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул».