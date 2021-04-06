Россия обсудила с США ситуацию в Донбассе
Российская сторона обсудила с администрацией США ситуацию в Донбассе, сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы МИД Сергея Рябкова.
«У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит», — сообщил Рябков. Он отметил, что на востоке Украины наблюдается все более провокационная и вызывающая линия со стороны властей Украины и ее западных покровителей по главе с США.
Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что власти США попросили Москву объяснить «провокации» на границе с Украиной. Он добавил, что Вашингтон рассматривает действия Москвы как эскалацию. Позднее он заявил, что США «открыты к взаимодействию с Москвой».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным». По его словам, это не должно ни у кого вызывать обеспокоенность. Песков добавил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира.
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. В 2014 г. трехсторонняя контактная группа подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».