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В МИДе Украины назвали условие открытия огня в Донбассе

Ведомости

Войска Украины откроют огонь в Донбассе, если будет угроза для военных или если их атакуют, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Liberation.

«Хочу быть абсолютно ясным : Украина не хочет войны. Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому разрешению этого конфликта. Мы откроем огонь только в том случае, если есть угроза для наших военных на местах или если они будут атакованы», — сказал Кулеба.

По его словам, режим прекращения огня, введенный в стране 27 июля 2020 г., нормально работал до декабря, «но потом в Москве что-то изменилось». Украинские власти, по словам Кулебы, ничего не предпринимают для начала наступления и проводят обычные военные ротации.

Накануне Киев заявил, что отказывается от участия в переговорах по Донбассу в Минске. Отказ вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала ICTV объяснил тем, что Белоруссия «находится под влиянием» России и у Киева нет к ней доверия. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на это ответил, что Резников ранее уже заявлял о необходимости подыскать другую площадку. В частности, место для проведения переговоров предлагала Вена, Россия же была готова вести переговоры в другом месте, писал РБК.

Дипломатические заявления сторон сделаны на фоне многочисленных видеороликов и сообщений о переброске российских войск в направлении Украины, распространяемых в соцсетях. Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что власти США попросили Москву объяснить «провокации» на границе с Украиной. Он добавил, что Вашингтон рассматривает действия Москвы как эскалацию. Позднее он заявил, что США «открыты к взаимодействию с Москвой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным». По его словам, это не должно ни у кого вызывать обеспокоенность. Песков добавил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира.

Ранее по теме: Минобороны объяснило переброску войск к границе Украины контрольными проверками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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