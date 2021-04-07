В МИДе Украины назвали условие открытия огня в Донбассе
Войска Украины откроют огонь в Донбассе, если будет угроза для военных или если их атакуют, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Liberation.
«Хочу быть абсолютно ясным : Украина не хочет войны. Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому разрешению этого конфликта. Мы откроем огонь только в том случае, если есть угроза для наших военных на местах или если они будут атакованы», — сказал Кулеба.
По его словам, режим прекращения огня, введенный в стране 27 июля 2020 г., нормально работал до декабря, «но потом в Москве что-то изменилось». Украинские власти, по словам Кулебы, ничего не предпринимают для начала наступления и проводят обычные военные ротации.
Накануне Киев заявил, что отказывается от участия в переговорах по Донбассу в Минске. Отказ вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала ICTV объяснил тем, что Белоруссия «находится под влиянием» России и у Киева нет к ней доверия.
Дипломатические заявления сторон сделаны на фоне многочисленных видеороликов и сообщений о переброске российских войск в направлении Украины, распространяемых в соцсетях. Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что власти США попросили Москву объяснить «провокации» на границе с Украиной. Он добавил, что Вашингтон рассматривает действия Москвы как эскалацию. Позднее он заявил, что США «открыты к взаимодействию с Москвой».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным». По его словам, это не должно ни у кого вызывать обеспокоенность. Песков добавил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира.