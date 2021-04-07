В МИДе Украины назвали условие открытия огня в Донбассе

«Хочу быть абсолютно ясным : Украина не хочет войны. Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому разрешению этого конфликта. Мы откроем огонь только в том случае, если есть угроза для наших военных на местах или если они будут атакованы», — сказал Кулеба.